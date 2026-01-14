В Таганроге объявили воздушную опасность и рекомендовали покинуть открытые участки местности. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале в 14:27.

«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Сохраняйте спокойствие»,— написала госпожа Камбулова.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью 14 января воздушная атака БПЛА отражена в десяти городах и районах Ростовской области — Волгодонске, Новочеркасске, Ростове, Боковском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Милютинском, Мясниковском и Усть-Донецком районах.

Константин Соловьев