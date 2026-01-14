Атомная станция в Ростовской области избежала атаки БПЛА 14 января

Ростовская атомная электростанция не получила повреждений в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В ночь на 14 января системы противоввоздушной обороны отразили воздушное нападение 25 беспилотников над Ростовской областью. Дроны были перехвачены в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.

Атомная станция, расположенная вблизи Волгодонска, не пострадала в ходе инцидента. В настоящее время предприятие функционирует в обычном режиме, подтвердили на станции.

Валентина Любашенко