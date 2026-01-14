В Ростовской области взыскали 15 млн рублей за неиспользуемые сельхозземли

Владельцы 194 заброшенных земельных участков сельхозназначения в Ростовской области заплатили 15,1 млн руб. повышенного земельного налога за неиспользование угодий площадью 5,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, налоговое управление по Ростовской области начислило повышенный земельный налог за 2024 год вместо стандартной ставки 0,3% владельцы неухоженных участков заплатили 1,5% — в пять раз больше обычного.

Нарушения выявлены в Азовском, Волгодонском, Зимовниковском, Мартыновском, Семикаракорском, Чертковском и других районах области. Собственники допускали зарастание земель сорняками, кустарниками и деревьями в течение трех и более лет подряд.

Россельхознадзор ежегодно передает налоговой службе сведения о неиспользуемых сельхозугодьях. Ведомство продолжает выявлять правообладателей, нарушающих земельное законодательство, для применения повышенных налоговых ставок. Аналогичная информация по результатам 2025 года будет направлена в налоговую службу до 1 марта 2026 года согласно Налоговому кодексу.

Валентина Любашенко