В Ростове и Новошахтинске проверили УК по жалобам жильцов
Межведомственная рабочая группа в 2025 году провела 12 аудитов платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги. Проверки прошли в Ростове-на-Дону и Новошахтинске, сообщила пресс-служба правительства региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Инициаторами аудитов стали обращения жильцов. Граждане жаловались на некачественное исполнение управляющими компаниями обязанностей по содержанию общего имущества и начислению платы за коммунальные услуги. Также поступали претензии на недостоверное раскрытие информации в Государственной информационной системе ЖКХ.
Проверки включали документальный анализ и оценку содержания многоквартирных домов. По результатам каждой выездной проверки составлялся протокол рекомендаций для устранения выявленных недостатков.
«Главная цель проводимых аудитов — защита прав потребителей и повышение качества услуг. При этом письменное обращение в адрес министерства может быть как коллективным, так и индивидуальным — от одного собственника»,— отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.
Министр добавила, что практика показала эффективность, поэтому работа продолжится в 2026 году.
В состав межведомственной рабочей группы входят представители регионального министерства ЖКХ, Государственной жилищной инспекции Ростовской области, ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов.
Аудиты платежей граждан проводятся в регионе с 2012 года на основании распоряжения правительства Ростовской области. Отчеты о результатах работы комиссии и график планируемых проверок публикуются ежеквартально на официальном сайте ведомства.