В Ростове изымут подлежащие сносу и реконструкции три многоэтажки

Власти Ростова намерены изъять у собственников три многоквартирных дома, подлежавшие сносу или реконструкции. Соответствующие постановления подписал глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Здания с участками изымаются по причине неисполнения собственниками требований о сносе или реконструкции в установленные сроки.

Одно из зданий расположено на ул. Шаумяна, 96. Здесь находится памятник архитектуры 1907 года — доходный дом Рувинского. Еще одно здание, подлежащие изъятию, расположено в пер. Университетскому, 28. Это объект культурного наследия — доходный дом Красса 1911-1912 годов постройки. Последний из домов находится на проспекте Михаила Нагибина, 41/1.

Все строения были признаны аварийными.

Городские власти получили задание определить рыночную стоимость помещений и приступить к переговорам с собственниками о выплате компенсации. В случае, если договоренности не удастся достичь, администрация намерена обратиться в суд с иском о принудительном изъятия имущества в пользу муниципалитета.

Наталья Белоштейн