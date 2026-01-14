Из-за атак ВСУ за сутки в Белгородской области погибли два человека, один ранен

За прошедшие сутки атакам ВСУ подверглись семь муниципалитетов Белгородской области. Для этого были использованы как минимум 68 БПЛА и 22 боеприпаса. В результате погибли двое мирных жителей, один был ранен. Повреждены 12 частных домов и шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате попадания БПЛА по автомобилю в селе Зозули Борисовского округа погибла пассажирка, водитель пострадал. Автомобилисту оказали помощь в Борисовской ЦРБ, после чего его перевели в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство сгорело. В селе также повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Всего над муниципалитетом сбили шесть дронов.

Еще один мирный житель погиб в городе Шебекино Шебекинского округа от детонации дрона. В результате обстрела в населенном пункте были повреждены три частных дома, автомобиль и ЛЭП. К восстановительным работам приступят после согласования с Минобороны. В селе Архангельском от удара беспилотника пострадал частный дом. Суммарно ВСУ атаковали округ с помощью 12 БПЛА и трех боеприпасов.

Также серьезные повреждения зафиксированы в Грайворонском округе. В селе Смородино пострадал объект инфраструктуры, часть населенного пункта обесточена. Восстановительные работы начнутся после согласования с военным ведомством. Ночью от детонации дронов в городе Грайворон повреждены автомобиль и два частных дома. В одном из них загорелась крыша — пожар был ликвидирован. В селе Добром на территории социального объекта был поврежден объект инфраструктуры, в селе Глотово — частный дом, хозпостройка и машина. По округу выпустили девять дронов и один боеприпас.

Сутками ранее при атаках семи муниципалитетов Белгородской области с помощью 56 БПЛА были повреждены десять жилых помещений и девять транспортных средств.

Кабира Гасанова