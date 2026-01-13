За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 56 беспилотниками; есть разрушения

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум шести боеприпасов и 56 БПЛА. Никто не пострадал, разрушения получили десять жилых помещений и девять транспортных средств, предприятие, коммерческий объект и два социальных. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Самые серьезные разрушения установлены в Шебекинском округе, который атаковали с помощью 16 БПЛА. В Шебекине пострадали три частных дома, два легковых автомобиля и линия электропередачи, в селе Новая Таволжанка — частный дом и соцобъект, в селе Белянка — частный дом, в селе Графовка — социальный объект.

Белгородский округ атаковали 11 беспилотниками. В селе Бессоновка пострадали три автомобиля, два из них сгорели. Там же получили разрушения фасад и остекление предприятия. В селе Ровенек и в поселке Октябрьском повреждены по одному частному дому.

В Грайворонском округе установлены удары шести дронов. В селе Гора-Подол получили разрушения два частных дома и две машины, в Грайвороне — хозпостройка.

Сутками ранее при атаках 29 БПЛА в Белгородской области были повреждены две квартиры и два частных дома, а также два автомобиля. Раненых нет.

Алина Морозова