В Белгородской области в Шебекино при атаке дрона погиб мирный житель

В Шебекино Белгородской области в результате детонации атаковавшего город беспилотника ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате детонации вражеского беспилотника погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте»,— написал глава региона, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки, в понедельник, 12 января, ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 56 беспилотниками и боеприпасами, удары пришлись по семи муниципалитетам, наиболее серьезные разрушения были зафиксированы именно в Шебекинском округе, где оказались повреждены жилые дома, автомобили, линия электропередачи и социальные объекты.

Сергей Калашников