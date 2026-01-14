От удара БПЛА по авто в Белгородской области один человек погиб и один ранен

В селе Зозули Борисовского округа Белгородской области вследствие удара дрона по автомобилю погибла пассажирка и пострадал водитель. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Пассажирка транспортного средства скончалась на месте. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказывают помощь медики Борисовской ЦРБ. Автомобиль уничтожен огнем.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 56 беспилотниками — были повреждены десять жилых помещений и девять транспортных средств.

Кабира Гасанова