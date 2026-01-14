На Дону поезд сбил несовершеннолетнюю

На железнодорожном перегоне Каменская — Глубокая пассажирский поезд сбил 16-летнююместную жительницу х. Красновка. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По данным ведомства, пострадавшая в момент происшествия пыталась перейти пути по пешеходному настилу. Ее госпитализировали с различными травмами.

Причиной инцидента стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Проводится проверка.

Наталья Белоштейн