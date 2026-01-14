Reuters: Венесуэла возобновляет нефтедобычу после ослабления эмбарго США

Государственная энергокомпания Венесуэлы PDVSA отменяет меры по сокращению добычи нефти, введенные из-за эмбарго США. Экспорт нефти возобновляется под контролем Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Экспорт нефти из Венесуэлы «упал почти до нуля» после введения Штатами в декабре блокады на поставки нефти. Только американская нефтекомпания Chevron продолжала экспортировать нефть со своих совместных предприятий с PDVSA по лицензии США. В результате миллионы баррелей нефти «застряли в наземных резервуарах и на танкерах». По мере заполнения хранилищ PDVSA была вынуждена закрыть скважины. Теперь компания поручает совместным предприятиям возобновить добычу.

Согласно данным консалтинговых компаний, объем добычи нефти в Венесуэле на прошлой неделе снизился до 880 тыс. баррелей в сутки (б/с) с 1,16 млн б/с в конце ноября. Как утверждает агентство, вечером 13 января два супертанкера покинули венесуэльские территориальные воды, каждый из них перевозил по 1,8 млн б нефти. Это могут быть первые поставки в рамках соглашения между Каракасом и Вашингтоном на 50 млн б, направленного на возобновление экспорта. PDVSA пока не подтвердила согласование сделки.

США за последние недели захватили пять судов в международных водах, которые либо перевозили венесуэльскую нефть, либо занимались этим в прошлом. Американский Белый дом пообещал, что США продолжат захватывать танкеры. По информации Reuters, правительство США обратилось в суды за ордерами на арест танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью.

