В Белой Калитве отремонтировали школу за 160 млн рублей

В школе №3 Белой Калитвы завершился капитальный ремонт. Стоимость проекта составила 160 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Капремонт в школе начался в январе 2024 года. За это время в здании учебного учреждения были усилены несущие конструкции, приведены в порядок кровля, фасад, цоколь и входные группы, заменены окна и двери.

Кроме этого, обновлены внутренние инженерные системы электро-, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, сети связи, пожарная сигнализация и благоустроена территория.

Наталья Белоштейн