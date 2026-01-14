Ростовская АЭС работает штатно после атаки БПЛА на регион

Радиационный фон на Ростовской АЭС и в районе ее расположения не превышает естественных значений. Сама станция работает в штатном режиме, сообщила ее пресс-служба. Там добавили, что энергоблоки №1, 2, 3 и 4 подключены к сети «в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки».

Сегодня ночью Ростовская область подверглась атаке БПЛА. По данным Минобороны РФ, над регионом сбили 25 дронов. Губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО отразили воздушную атаку в десяти городах и районах области. В результате пострадали четыре жителя Ростова и Мясниковского района, также погиб еще один мужчина. В промзоне Ростова загорелись здания промышленного и складского предприятий, сгорели два частных дома.