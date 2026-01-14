При ударе БПЛА в Ростове погиб мужчина

В одной из загоревшихся после удара БПЛА квартир в многоэтажке в Ростове спасатели нашли погибшего мужчину. Его личность устанавливается, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Сегодня ночью силы ПВО отразили воздушную атаку в десяти городах и районах области. В результате пострадали четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок. В промзоне Ростова загорелись здания промышленного и складского предприятий, также сгорели два частных дома, еще у одного повреждена кровля. По данным Минобороны РФ, над регионом сбили в общей сложности 25 дронов.