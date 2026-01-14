В Ярославле нормативная стоимость метра жилья превысила 90 тысяч

В Ярославле норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первый квартал 2026 года установлен в сумме 91 239 руб. Приказ об этом подписала заместитель директора департамента социально-экономического развития города Анастасия Семенюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Стоимость метра выросла на 2 725 руб. В четвертом квартале 2025 года норматив составлял 88 514 руб.

Напомним, что показатель используется для расчета размера социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные выплаты предоставляются за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение или строительство жилых помещений.

Антон Голицын