В Ярославле вновь выросла нормативная стоимость квадратного метра жилья

В Ярославле норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в четвертом квартале 2025 года установлен в размере 88514 руб., что больше, чем в предыдущем квартале. Соответствующий приказ, который вступит в силу 6 октября, подписала заместитель директора департамента социально-экономического развития города Анастасия Семенюк.

В третьем квартале 2025 года норматив стоимости составлял 87235 руб. По сравнению со вторым кварталом он также был выше — 87020 руб. При этом в четвертом квартале 2024 года норматив был установлен в размере 95 219 руб.

Напомним, что показатель используется для расчета размера социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные выплаты предоставляются за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение или строительство жилых помещений.

Алла Чижова