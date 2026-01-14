Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове введут локальный режим ЧС в зоне падения обломков БПЛА

В Советском районе Ростова-на-Дону, где были повреждены дома осколками БПЛА, введут локальный режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

На месте падения БПЛА будет организован оперативный штаб и начнет работу комиссия по оценке ущерба и приему заявлений от пострадавших горожан на выплату компенсаций.

В ближайшее время начнется поквартирный обход в поврежденных домах, для пострадавших горожан развернут ПВР.

Наталья Белоштейн

