WP: США запросили у союзников разведданные о целях в Иране для нанесения ударов

Администрация президента США Дональда Трампа попросила европейских союзников поделиться разведывательными данными о потенциальных целях в Иране для нанесения по ним ударов. Запрос был направлен 13 января, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух европейских чиновников.

«У нас нет свидетельств того, что президент Трамп собирается атаковать ядерные объекты. Более вероятно, что он будет преследовать руководство организаций и сил, ответственных за убийства протестующих и причастных к ним»,— заверил один из чиновников.

По словам источника WP, Пентагон обеспокоен возможными ответными мерами со стороны Ирана. Самолеты, корабли и силы специальных операций были выведены из состава Центрального командования американскими вооруженными силами на Ближнем Востоке из-за миссии в Венесуэле. «В настоящее время у администрации просто нет ресурсов в регионе, чтобы нанести полномасштабный военный удар»,— сказал собеседник издания.

С конца декабря в Иране продолжаются протесты, причиной для которых стал обвал национальной валюты и резкое повышение цен. Участники акций требуют смены политического режима. Погибли уже более 2 тыс. человек, арестованы свыше 10 тыс. 13 января президент США Дональд Трамп пообещал скорую помощь протестующим в Иране. Он сообщил, что уже определился с мерами воздействия на Иран, но какие-либо подробности не привел.

