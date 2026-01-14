Ростов-на-Дону получит в собственность 12 км ливневых сетей в 2026 году

Администрация Ростова-на-Дону подготовила техническую документацию для передачи в муниципальную собственность более 12 км городских сетей ливневой канализации. Об этом сообщила пресс-служба городских властей.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По информации ведомства, общая протяженность ливневых сетей в городе составляет 913 км, из которых в муниципальной собственности находится 173 км.

До принятия бесхозяйных сетей в муниципальную собственность и после включения в реестр бесхозяйного имущества города их обслуживает департамент автодорог Ростова и предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений.

Наиболее проблемные ливневые канализации расположены в Советском районе в границах Бассейна №1. На второй этап реконструкции этого объекта в ноябре 2025 года направили 11,9 млрд руб. Завершение ремонтных работ запланировано на 2028 год.

«В ноябре 2025 года аванс на строительство ливневой канализации в Ростове-на-Дону увеличили еще на 3 млрд руб. В декабре 2025 года город получил 4,5 млрд руб.»,— сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко