Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров рейса «Краснодар—Уфа»
Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейса авиакомпании «Аэрофлот» «Краснодар—Уфа», который задерживается из-за ограничений в работе международного аэропорта Краснодара.
Краснодарская транспортная прокуратура выясняет, получают ли пассажиры полный комплекс услуг, предоставление которых предусматривают федеральные авиационные правила. После завершения проверки ведомство рассмотрит вопрос о необходимости применения мер воздействия.
Прокуратура также взяла под контроль соблюдение прав пассажиров других отложенных рейсов в аэропорту.