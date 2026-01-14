Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров рейса «Краснодар—Уфа»

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейса авиакомпании «Аэрофлот» «Краснодар—Уфа», который задерживается из-за ограничений в работе международного аэропорта Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

Краснодарская транспортная прокуратура выясняет, получают ли пассажиры полный комплекс услуг, предоставление которых предусматривают федеральные авиационные правила. После завершения проверки ведомство рассмотрит вопрос о необходимости применения мер воздействия.

Прокуратура также взяла под контроль соблюдение прав пассажиров других отложенных рейсов в аэропорту.

Алина Зорина