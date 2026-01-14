В Ростовской области готовят операторов войск беспилотных систем

На полигонах Южного военного округа в Ростовской области военнослужащие проходят обучение управлению беспилотными системами. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Дмитрий Водолацкий.

По словам господина Водолацкого, подготовка контрактников проходит поэтапно. Сначала изучается теоретическая база: инженерная подготовка, типы беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов. Затем будущие операторы отрабатывают навыки на симуляторах и переходят к практическому пилотированию в полевых условиях. Программа включает освоение методов ведения разведки, определения координат целей и оценки их приоритетности.

«В основу занятий по предметам подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции, в качестве инструкторов выступают офицеры – участники СВО»,— отметил чиновник.

Главными задачами войск беспилотных систем, созданных в структуре Минобороны России в 2025 году, являются поддержка мотострелковых подразделений и организация взаимодействия с пунктами управления артиллерией для корректировки действий расчетов по целям противника.

Валентина Любашенко