Пятеро жителей Крыма не признали вину в подготовке захвата власти

В Южном окружном военном суде 13 января прошло первое слушание по существу в отношении пятерых жителей Крыма, обвиняемых в подготовке насильственного захвата власти. Подсудимые отказались признавать вину в инкриминируемых им преступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По версии следствия, участники ячейки террористической организации действовали в одном из сел Джанкойского района с августа 2023 года по февраль 2025-го. Силовики полагают, что фигуранты изучали экстремистскую литературу и обсуждали планы по свержению государственной власти, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ.

Крымчанам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ.

Никита Бесстужев