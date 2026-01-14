The Guardian: Иран готовится к отключению от глобального интернета

Иран приступил к реализации планов по отключению от глобального интернета. Первый шаг в этом направлении — создание «белого списка» разрешенных веб-ресурсов, пишет The Guardian. В перечень вошли национальные поисковые системы, картографические сервисы, мессенджеры и внутренний стриминговый сервис, где публикуются только видеоролики, прошедшие государственную цензуру.

По словам иранского эксперта по цифровым правам Амира Рашиди, в стране уже работает «скелетная версия» внутреннего интернета, которая находится под контролем властей, ограничена по возможностям и практически не связана с мировой сетью. Директор интернет-анализа в Kentik Даг Мадори добавил, что подобные проекты могут означать подготовку к полному исчезновению интернета в Иране в прежнем виде.

Власти Ирана решили отключить интернет по всей стране 8 января, в разгар массовых протестов, начавшихся еще в конце декабря. Поводом для демонстраций стали обвал национальной валюты и резкое повышение цен. 12 января президент США Дональд Трамп обсудил с бизнесменом Илоном Маском восстановление интернета в Иране. Несмотря на то что использование Starlink в стране запрещено по закону, по информации Bloomberg, предприниматель дал иранцам бесплатный доступ к спутниковому сервису.

