Трамп обсудил с Маском восстановление интернета в Иране

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском на тему восстановления интернета в Иране. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Деталей разговора госпожа Левитт не раскрыла. Трансляцию ее беседы с журналистами вел CNN на YouTube-канале. Комментируя ситуацию с протестами в Иране, она сказала, что власти США не исключают применения военной силы против исламской республики.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен. По данным международной службы мониторинга NetBlocks, с 8 января в исламской республике начали отключать интернет. Дональд Трамп называл использование спутниковых систем Starlink одним из способов посодействовать восстановлению доступа иранцев к интернету.