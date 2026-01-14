На Дону прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Ростовскую область 14 января прокуратура региона организовала горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Помощь можно получить по телефону +7 (928) 279-55-21.

«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи»,— отметили в ведомстве.

Личный контроль за ситуацией осуществляют прокурор Советского района Ростова-на-Дону Андрей Шамра и прокурор Мясниковского района Дмитрий Шлаев.

Наталья Белоштейн