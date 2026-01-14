«Прямой финансовой выгоды для предприятий в данном случае нет»

Совет Федерации одобрил упрощение процедуры получения лицензий на продажу алкоголя, в том числе в общепите. С 1 марта 2026 года будет оптимизирован набор документов, необходимый для получения лицензии на розничную продажу такой продукции, а сроки рассмотрения заявлений — сокращены с 30 до 15 календарных дней. Как эта инициатива скажется на бизнесе, «Ъ-Новороссийск» пояснил юрисконсульт отдела по договорной работе винодельни «Шато де Талю» Игорь Головко.

Игорь Головко

Фото: предоставлено автором

«Нововведение касается всех компаний, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Наше предприятие также подпадает под новые нормы. Согласно новому закону, часть документов теперь будет запрашиваться лицензирующим органом автоматически через межведомственный электронный документооборот, подача заявления станет электронной.

Из числа документов, которые необходимо подавать заявителю, исключаются сведения о государственной регистрации организации, сведения о постановке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или объектов общественного питания. Заявителю по-прежнему потребуется предоставить заявление о выдаче лицензии с указанием необходимых сведений (наименование организации, адрес, электронная почта, вид деятельности, срок действия лицензии); копию документа об уплате государственной пошлины и документы, подтверждающие наличие нестационарных объектов, если они есть.

Для объектов общественного питания также потребуется копия уведомления о начале предоставления соответствующих услуг.

Заявление можно будет подать только в электронном виде через Госуслуги или региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Бумажная форма допускается только для объектов, расположенных в населенных пунктах без доступа к интернету. Продление срока рассмотрения возможно только по ограниченному перечню оснований и не более чем на 25 рабочих дней. После подачи документов лицензирующий орган проведет выездную проверку соответствия помещения и условий деятельности требованиям закона.

Честно говоря, был приятно удивлен упрощением бюрократических процедур в процессе получения лицензии. Ранее для подачи документов нужно было лично обращаться в МФЦ.

Однако прямой финансовой выгоды для предприятий в данном случае нет. Это никак не повлияет на стоимость продукции на прилавках. Не думаю, что откроется путь на рынок нечистым на руку продавцам. Это не настолько масштабные изменения в законодательстве, чтобы они как-то влияли на продажи. Вопрос носит чисто технический характер. Упрощается лишь порядок подачи документов для получения лицензии. Требования к соискателям лицензии остаются прежние, и они достаточно жесткие».