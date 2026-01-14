Пожары охватили многоэтажные дома на западе Ростова после атаки БПЛА

В микрорайоне Левенцовском Ростова-на-Дону произошли пожары в квартирах нескольких многоэтажных домов в результате налета БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

Сколько домов были повреждены, глава региона не сообщил. Информация о пострадавших уточняется.

Также пожарные тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города, отметил господин Слюсарь. В Ростове продолжают отражать воздушную атаку, заявил губернатор. Дежурно-спасательные службы приведены в готовность, добавил он.