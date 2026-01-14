Иран обвинил США и Израиль в гибели людей на протестах

Власти США и Израиля несут юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц на протестах в Иране — письмо с таким содержанием направил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на имя генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, а также председателя Совбеза ООН Абукара Дахир Османа. Содержание послания передает ТАСС.

Иран также призвал Совет Безопасности потребовать от Штатов и Израиля прекратить дестабилизирующую политику, осудить угрозы применения силы со стороны Вашингтона, а вместе с тем «предостеречь США от любых просчетов, которые могут привести к совершению военных актов агрессии против Исламской Республики», указано в письме.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице из-за девальвации национальной валюты и роста цен. Митинги переросли в беспорядки, в которых, по данным Reuters, погибли больше 2 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в ответ на убийство протестующих и призывал демонстрантов продолжать акции протеста и «захватывать учреждения».

