В ООН выразили обеспокоенность из-за ситуации вокруг Ирана

Растущее число заявлений о возможном применении силы из-за ситуации в Иране вызывает в ООН серьезную обеспокоенность. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Комментарий последовал после слов президента США Дональда Трампа о том, что он всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. В организации заявили о необходимости опоры на дипломатические методы и переговорный процесс.

С конца декабря в Иране не утихают массовые акции протеста, вызванные резким ухудшением экономической ситуации, падением курса риала и ростом инфляции. Сообщалось о погибших и тысячах задержанных, а также о введении ограничений на работу интернета и мобильной связи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан возложил ответственность за происходящее на США и Израиль, обвинив их во ввозе в страну «террористов и бунтовщиков».

Сегодня президент США Дональд Трамп призвал американских граждан и союзников покинуть Иран, заявив, что поддержка протестующих со стороны Вашингтона «уже в пути».