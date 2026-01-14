В Краснодаре 14 января усилят группировку спецтехники для ликвидации последствий снегопада

В Краснодаре утром 14 января на расчистку улиц направят дополнительные машины из других муниципалитетов, увеличив их общее количество до 45 единиц. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева для контроля за дорожной ситуацией, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Евгения Пергуна, возглавившего штаб, в Краснодаре сохраняется наиболее напряженная обстановка, в то время как на федеральных трассах ситуация остается штатной. Заместитель мэра Краснодара Владимир Архипов уточнил, что к работам по расчистке тротуаров и остановок привлечено 590 человек, а с раннего утра 14 января к обработке дорог приступят мобильные бригады. Вчера, 13 января, на уборке городских улиц работало свыше 30 комбинированных дорожных машин.

Особое внимание уделят мостам, путепроводам и маршрутам общественного транспорта. О готовности сил и средств также доложили главы Апшеронского, Белореченского, Северского районов и Горячего Ключа.

Власти Кубани планируют задействовать все доступные ресурсы — от сотрудников муниципальных предприятий до волонтеров. Следующее заседание регионального оперштаба проведут 14 января.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что к вечеру 13 января коммунальные службы Краснодара израсходовали около 500 т противогололедного материала для обработки пешеходных зон в рамках круглосуточной работы по очистке города от снега.

Никита Бесстужев