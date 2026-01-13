Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жительница Керчи дважды переехала овчарку и скрылась с места происшествия

В Керчи на парковке по улице Кокорина местная жительница дважды переехала овчарку и скрылась, сославшись на необходимость кормить ребенка. Пострадавшее животное, получившее повреждения внутренних органов, доставили в ветеринарную клинику очевидцы, сообщает «"КП"-Крым».

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Пострадавшую овчарку, которую назвали Рексом, в ветклинику доставили свидетели происшествия. У собаки диагностированы серьезные повреждения печени, однако переломов удалось избежать.

Как пишет СМИ, виновница инцидента позже вышла на связь с волонтерами приюта «Восточный Крым» и оплатила часть лечения, утверждая, что перед отъездом убедилась, что пес жив. Несмотря на наличие ошейника, владельцы животного не найдены, поэтому после реабилитации волонтеры будут искать Рексу новых хозяев.

Анна Гречко

