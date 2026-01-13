Axios: Уиткофф встретился с сыном свергнутого шаха Ирана Пехлеви

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в прошедшие выходные провел встречу с наследником шахской династии Ирана принцем Резой Пехлеви. Они обсудили ситуацию с протестами в исламской республике. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Реза Пехлеви

Фото: Thomas Padilla / AP Принц Реза Пехлеви

Фото: Thomas Padilla / AP

Детали разговора собеседники издания не раскрыли. Реза Пехлеви — сын иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году во время исламской революции. Тогда 19-летний принц учился в США на военного летчика. В Соединенных Штатах он живет до сих пор. 11 января Реза Пехлеви заявил, что готов вернуться в Иран и уже разрабатывает план.

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен, участники акций требуют смены политического режима. Президент США Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в ответ на убийство протестующих. В Белом доме допустили применение военной силы США против исламской республики. 13 января Дональд Трамп заявил, что помощь США протестующим «уже в пути».

Подробнее — в подборке «Ъ».