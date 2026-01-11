Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви заявил о готовности вернуться в страну

Наследник шахской династии Ирана принц Реза Пехлеви заявил, что готов вернуться в исламскую республику «при первой же возможности» и уже планирует это. Он добавил, что последний раз был в Иране в 1978 году.

Фото: Abdul Saboor / File Photo / Reuters

«Прошло много времени, но я скоро буду там (в Иране.— “Ъ”)»,— сказал Реза Пехлеви в эфире Fox News. Он выразил готовность возглавить переходный режим в Иране в случае смены власти в стране.

Реза Пехлеви — сын иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году во время исламской революции. Тогда 19-летний Реза Пехлеви учился в США на военного летчика. В Соединенных Штатах он живет до сих пор.

В конце декабря в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты и роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви. Тот призывал к силовому захвату власти в стране. Иранские власти обвинили в организации беспорядков США и Израиль.

