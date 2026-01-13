Поднебесная становится ближе

В минувшем году товарооборот между Краснодарским краем и Китайской Народной Республикой удвоился. Регион не только торгует с КНР, но и является транзитным регионом для других субъектов России. Однако в структуре экспорта за последний год значительно выросли поставки металлов и упали поставки сельхозпродукции. В китайском импорте заинтересована кубанская HoReCa, а также строительная сфера, где продукция из Поднебесной практически не имеет конкурентов по цене. Эксперты уверены, что местному бизнесу стоит рассматривать торговлю с Китаем не как «одну из опций», а как стратегическое направление развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Товарооборот между Кубанью и Китайской Народной Республикой (КНР) увеличился за 2025 год более, чем в два раза. Только в первом полугодии он вырос на 111% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Review. Ъ-Кубань» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Как рассказал «Review. Ъ-Кубань» директор по развитию ГК «Арнейс» (логистическая компания, Новороссийск) Андрей Кузнецов, торговые отношения Краснодарского края и Китая исторически развиваются активно благодаря развитой морской логистике из китайских портов в Новороссийск, а также высокой представленности морских перевозчиков на данном маршруте и транспортной связанностью Кубани с другими регионами России.

«Это позволяет Краснодарскому краю не только успешно торговать с республикой, но и являться транзитным регионом для прочих субъектов страны»,— комментирует господин Кузнецов.

По словам трейдера Мухамеда Батырова, в 2025 году торговые связи края и Китая развивались заметно быстрее, чем в предшествующие годы. КНР, отмечает трейдер, усиливает интерес к югу России по причине того, что регион сочетает климатическое разнообразие, стабильные объемы агропроизводства и прямой доступ к морской логистике. «Для китайских партнеров это удобная точка входа, а для кубанского бизнеса — шанс закрепиться на рынке, который растет и постоянно ищет новые товарные категории»,— говорит эксперт.

Господин Батыров также отмечает, что китайский рынок стал внимательнее относиться к российским нишевым продуктам: товары, которые раньше считались второстепенными или низкомаржинальными, получают спрос благодаря улучшенной переработке и более гибкому подходу производителей. Важную роль, по его словам, играет также перестройка логистики: на фоне перегрузок сухопутных маршрутов через Центральную Азию растет интерес к морскому плечу.

«Черное море снова становится одним из ключевых экспортно-импортных коридоров. Это усиливает товарооборот не только в агросегменте, но и в промышленном импорте: оборудование, комплектующие, химия и потребительские товары идут через край все активнее. В итоге отношения с Китаем становятся более ориентированными на продукты с добавленной стоимостью»,— подчеркивает эксперт.

Основатель IGM Expert (компания специализируется на комплексных логистических решениях) Наталья Комар отмечает, что наличие новых игроков и развитие транспортной инфраструктуры, включая морские маршруты, способствовало снижению стоимости логистических услуг в 2025 году по сравнению с прошлым годом. «Это положительно сказывается на экономике торговых отношений между Кубанью и Китаем, обеспечивая повышение конкурентоспособности регионального экспорта и импорта»,— говорит собеседница «Review. Ъ-Кубань».

Металлы предпочтительнее овощей

По данным департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, в общем объеме экспорта кубанской продукции в Китай наибольшую долю занимает медь и изделия из нее. Доля металла в структуре поставок выросла с 6,7% в первом полугодии 2024 года до 85% в аналогичном периоде 2025 года.

По информации «Норникеля», рост поставок в первом полугодии 2025 года связан с отменой действовавших в 2024 году российских экспортных пошлин на катодную медь.

На втором месте по объемам поставок в Китай — жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, а также воски животного или растительного происхождения. Однако в сравнении с 2024 года доля этой продукции сократилась с 49,6% до 6,7%.

На третьем месте — овощи, корнеплоды и клубнеплоды, доля которых в общем объеме экспорта за год также уменьшилась с 3% до 2,1%. Кроме того, Краснодарский край поставляет в КНР мясо и пищевые мясные субпродукты (1,5%), а также масличные семена и плоды, зерно, лекарственные растения, солому и фураж (1,2%).

По мнению эксперта по внешнеэкономической деятельности Романа Долгих, китайскому рынку нужны кубанские продукты питания и сырье для переработки — все, что создает добавленную стоимость в промышленности. И Кубань, отмечает эксперт, для КНР удобный регион: хорошая инфраструктура, порт, логистика и самое главное — предсказуемые объемы.

«На протяжении последних нескольких лет китайский интерес к Кубани не просто вырос — он стал максимально предметным. Китайские делегации приезжают в край регулярно: не для “галочки”, а чтобы лично пройтись по хозяйствам, переработчикам, складам, логистике. Это их рабочая модель: сначала понять регион “в полях”, а потом уже строить сделки»,— отмечает господин Долгих.

В департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края рассказали, что по состоянию на 2024 год Китай занимал второе место в структуре экспорта Краснодарского края после Турции. По несырьевому неэнергетическому экспорту КНР занимает первое место в структуре экспорта края.

«Ожидается, что в 2026 году поставки кубанской продукции в Китай также вырастут. Импорт товаров в 2026 году останется на уровне 2025 года или с минимальными изменениями в ценовом выражении. Это связано с развитием в Краснодарском крае собственного машиностроительного и химического производства. Таким образом, торговый баланс будет усиливаться в сторону положительного сдвига за счет экспортного потенциала»,— уверены в департаменте.

Китай берет ценой

Основатель краснодарской компании MS Group (организовывает импорт из Китая) Марина Кананцева рассказала, что из китайских товаров в Краснодарском крае наиболее востребованы оборудование для HoReCa и гостиниц (кухонное, прачечное, холодильное), строительные и отделочные материалы, мебель и свет, упаковка, расходные материалы, POS-материалы, электроника и техника. Она также отмечает рост спроса на прямые поставки из Китая. По словам эксперта, все больше кубанских компаний уходят от посредников и пытаются выстраивать долгосрочные отношения с конкретными фабриками.

«На практике это выражается в том, что запросы от бизнеса растут: от малого, который хочет завести первую партию, до крупных игроков, которым нужно переориентировать закупки с Европы на Китай»,— рассказывает госпожа Кананцева.

При этом кубанские компании, по словам собеседницы «Review. Ъ-Кубань», начинают не только закупать готовый товар, но и размещать производство под своим брендом на китайских фабриках. Это касается мерча, упаковки, мебельных решений и светотехники.

Конкуренция с кубанскими производителями на российском рынке в разных сегментах бизнеса отличается. «Там, где речь о массовых товарах, китайский производитель выигрывает ценой и зачастую ассортиментом. Там, где важны сервис, скорость, гибкость и локальная специфика, у кубанского бизнеса есть конкурентное преимущество»,— рассказывает Марина Кананцева.

Она считает, что Китай в текущих реалиях — это ресурс для импортозамещения, источник компонентов, оборудования и технологий. «Во многих отраслях без Китая сейчас просто не обойтись: особенно там, где европейские поставщики ушли, а отечественная альтернатива только формируется. Угроза возникает там, где местные компании пытаются конкурировать только за счет цены, а не качества, сервиса и бренда. Там, где бизнес строит длинную стратегию, Китай скорее партнер, чем конкурент»,— рассказывает Марина Кананцева.

Мухамед Батыров также отмечает, что у китайских производителей ниже себестоимость и выше гибкость цепочек. По его наблюдениям, сильнее всего давление со стороны азиатских конкурентов ощущается на рынке стройматериалов, мебели, легкой промышленности, бытовой химии и оборудования. «Но это скорее вызов, чем препятствие импортозамещению. Кубанские компании, которые вкладываются в качество и переработку, успешно удерживают свои ниши»,— констатирует эксперт.

Андрей Кузнецов считает, что с китайскими производителями конкурировать сложно. Во-первых, по его словам, китайцы умеют производить массово и недорого, а, во-вторых, — Китай за последние 10 лет восстановил звание мировой фабрики, что обязывает его активно стимулировать экспорт и захватывать новые рынки. «Поэтому за китайскими товарами будут также стоять экономические меры поддержки со стороны государства. Кроме того, китайские морские перевозчики дают тарифы для своих экспортеров на 15-25% ниже рыночных ставок, что опять же позволяет товарам из Поднебесной конкурировать в цене»,— говорит эксперт.

По мнению Романа Долгих, Китай начинает формировать правила игры. Если раньше, по словам собеседника, КНР просто закупала продукцию, то сегодня она фактически начинает управлять правилами доступа на свой рынок — стандартами, проверками, цифровыми требованиями. «И это нормально: они защищают свой рынок, свой потребительский стандарт и свою промышленность. Но важно понимать: если играть в “серые” схемы, Китай просто закроет дверь»,— констатирует господин Долгих.

В зоне риска

Андрей Кузнецов основной проблемой торговых отношений с Китаем считает сложности при проведении взаиморасчетов. По словам эксперта, в условиях санкционного давления со стороны США и Европы российским компаниям приходится тратить большое количество трудоресурсов и платить дополнительные комиссии (от 0,3 до 5% от курса ЦБ) за те операции, которые ранее были «рядовой банальностью» в производственном цикле.

Также имеют место логистические ограничения. «Например, прямой контейнерный сервис на Новороссийск сроком 30 дней представлен одной стабильной контейнерной линией. Остальные предоставляют составной сервис, где срок нестабилен и может колебаться от 45 до 65 дней. Кроме того, пропускная способность порта Новороссийск нагрузку выдерживает не всегда. Так произошло зимой 2024 года, когда всплеск поставок грузов из Китая наложился на активный сезон импорта свежих фруктов из стран Ближнего Востока. Тогда перевалка контейнера для импортеров в моменте подорожала в среднем на $500, а коллапс продлился более четырех месяцев»,— рассказывает господин Кузнецов.

Михаил Деревянко добавляет, что сухопутный маршрут в сравнении с заблокированным сегодня морским обходится существенно дороже. «Доставить по суше 40-футовый контейнер из Гуанчжоу в Краснодар через Казахстан сегодня обойдется в $8-12 тыс. и займет 35-50 дней. Для сравнения, до 2022 года поставка через Суэцкий канал стоила $2,5–4 тыс. и занимала 25–30 дней»,— отмечает эксперт.

Кубань рассматривается как зона высокого риска, говорит Андрей Кузнецов. По его словам, внутренние инструкции крупных китайских корпораций и банков прямо ограничивают поездки в Краснодарский край с точки зрения безопасности.

Стратегическое направление развития

Марина Кананцева, в свою очередь, отмечает недостаток компетенций у малого и среднего бизнеса Краснодарского края в контексте международной торговли. Она говорит, что многие компании хотят работать с Китаем, но не умеют проверять фабрики, не понимают структуры цены (логистика, пошлины, НДС), не знают, какие документы нужны для «белого» ввоза. В результате – ошибки и потери.

«Также существует и психологический барьер — страх перед Китаем как перед чем-то сложным и чужим, недоверие к качеству, непонимание культурных особенностей переговоров»,— рассказывает госпожа Кананцева.

Роман Долгих уверен, что через пару лет весь экспорт и импорт будет полностью цифровым: «без бумажек, без поездок, без посредников. И выигрывать будут те, кто уже сейчас перестраивается под эту модель».

«Китайский рынок — это не “одна из опций”, а стратегическое направление развития для Кубани. Но чтобы этот потенциал стал реальностью, нужно три вещи: отмена экспортных пошлин для Китая, регистрация предприятий в Cifer, полный переход на официальную, прозрачную и цифровую модель ВЭД. Китай делает свои шаги последовательно и уверенно. Теперь задача края — успеть не только догнать, но и встроиться в эти процессы на равных»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич