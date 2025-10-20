Платежам подсветили налог

Ассоциации участников финансового рынка негативно отреагировали на предложение ввести НДС на операции с банковскими картами и информационное и технологическое взаимодействие при расчетах. По оценке экспертов, только на взаимодействии с Национальной системой платежных карт (НСПК) налог увеличит расходы банков на десятки миллиардов рублей в год. Банкиры также опасаются, что распространение НДС на операции с альтернативными способами оплаты — СБП, биоэквайринг, NFC, Bluetooth и QR-платежи — негативно отразится на их развитии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В середине прошлой недели Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму отзыв на законопроект, вносящий поправки в Налоговый кодекс. В них, в частности, предлагается отменить льготный режим НДС (0%) для операций, связанных с обслуживанием карт и при осуществлении информационного и технологического взаимодействия (ИТВ) между участниками расчетов. В письме отмечается, что «введение обязанности уплаты НДС повлечет за собой рост стоимости банковских услуг» и «сокращение максимально прозрачного для государства, в том числе для целей налогообложения, безналичного оборота».

Глава НСФР Андрей Емелин отмечает, что следствием такого роста цен на операции по банковским картам будет частичное замещение безналичного оборота, до сих пор стабильно возраставшего год от года, наличными расчетами. НСФР предлагает оставить исключение для программного обеспечения, включенного в реестр российского ПО для субъектов критической информационной инфраструктуры.

В свою очередь, Национальная платежная ассоциация (НПА), ранее направившая свой отзыв на этот законопроект в Госдуму, предлагает поэтапно увеличивать НДС для ИТВ и в следующем году ограничить его 10%, а не 22%, как записано в законопроекте. «Одномоментное введение НДС на услуги ИТВ сразу по полной ставке означает такой же одномоментный рост стоимости на 22% осуществления всех видов розничных платежей в экономике»,— говорится в письме НПА. Исполнительный директор НПА Мария Михайлова считает введение НДС на услуги ИТВ наиболее критичной из всех предложенных мер. «По своей сути, услуги ИТВ — это база, сеть, образующая основание цифровых сервисов, в которой нет и не может быть добавленной стоимости»,— говорит она. При этом, по ее словам, стоимость этих услуг последовательно снижается, составляя в настоящее время около 0,2% и ниже от оборота обработанных платежей. «Независимые процессинговые центры, оказывающие услуги многим банкам, сервисы ИТВ в социальных проектах не имеют возможности переложить затраты на конечных потребителей, но и компенсировать рост себестоимости им тоже нечем, остается только уходить с рынка»,— говорит Мария Михайлова.

Эксперты НПА обращают внимание на то, что результатом резкого введения НДС на ИТВ по полной ставке может стать не столько значительный рост налогооблагаемой базы, сколько нецелесообразность создания и ведения высокотехнологичных бизнесов на финансовом рынке. Дело в том, что в этой части налогообложение коснется не только карт, но и биоэквайринга, СБП и прочих альтернативных картам видов платежей. Как отметили в Сбербанке, льготы по НДС на расчеты с помощью банковских карт вводились почти 20 лет назад, когда, кроме банковских карт, не было иных способов оплаты. «Сейчас же в России постоянно растет доля альтернативных платежей — с помощью QR-кодов, биометрии NFC и Bluetooth, и основной вопрос в том, что, если отменяются льготы по НДС для оплаты банковскими картами, не приведет ли это автоматически к обложению НДС всех операций со всеми способами совершения платежа»,— отметили в Сбербанке. Там обращают внимание, что терминология Налогового кодекса в этой части устарела и не учитывает реалий сегодняшнего дня.

По оценкам экспертов, при введении НДС в размере 22% только на ИТВ с НСПК банкам придется дополнительно тратить десятки миллиардов рублей в год. В случае уплаты НДС при осуществлении банками операций, связанных с обслуживанием банковских карт, суммы могут оказаться на порядок выше. В 2024 году в РФ было совершено 75,4 млрд операций с использованием банковских карт на 163,4 трлн руб., за первую половину этого года уже совершено 35,9 млрд операций на 73,4 трлн руб. Кроме того, банки постоянно закупают программное обеспечение и «железо» в рамках импортозамещения, на это тоже вводится НДС.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечает, что «компенсировать сами расходы на оплату НДС банкам будет сложнее, поскольку переложить их особенно не на кого в условиях падения маржи на платежном рынке». Повысить стоимость эквайринга для торгово-сервисных предприятий на российском рынке возможности нет. Есть СБП с комиссией 0,4% по основной массе платежей, а в следующем году планируется введение цифрового рубля, за оплату которым комиссия будет составлять 0,3%. По словам экспертов, поскольку прямая компенсация затрат на НДС, например, по эквайрингу невозможна, каждый банк будет самостоятельно решать, на что он станет повышать цену, чтобы компенсировать их.

Максим Буйлов