Скончался кубанский футбольный тренер Артем Баронян

Кубанский футбольный тренер Артем Баронян скончался 13 января 2026 года. Об этом сообщает департамент по физической культуре и спорту администрации Краснодара.

«Он был тренером с большим сердцем. Очень добрым человеком, который относился к мальчишкам как к собственным детям. Для меня и для многих других он навсегда останется самым позитивным, светлым человеком и настоящим наставником»,— отметил Максим Рыльцев, один из воспитанников академии.

Кубанский тренер приложил руку к созданию первого в крае специализированного футбольного класса в 1977 году. За десятилетия работы он подготовил не одно поколение футболистов.

Артем Баронян родился в 1951 году в семье офицера в китайском городе Далянь, где служил его отец после разгрома Квантунской армии. Любовь к футболу будущему тренеру привил глава семьи. В 11 лет Баронян записался в группу подготовки при краснодарской «Кубани», занимаясь с ребятами старше себя. После выступлений за дублирующий состав команды поступил в Кубанский государственный университет на кафедру физического воспитания. Отслужив в армии, он мог продолжить игровую карьеру, но выбрал тренерскую стезю. Артем Баронян пришел в детско-спортивную школу № 5, которой оставался верен почти полвека.

Анна Гречко