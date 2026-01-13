На Дону свыше 180 нарушителей выявили при проверках обращения с отходами

В Ростовской области с марта 2025 года провели 36 рейдов против нелегальных перевозчиков отходов, выявили более 180 нарушителей и назначили штрафов на сумму свыше 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

По информации ведомства, специалисты минприроды совместно с Главным управлением МВД России по Ростовской области проводили регулярные рейды по пресечению деятельности нарушителей. В ходе выездных рейдов составлено 183 протокола об административных правонарушениях, общая сумма назначенных штрафов превысила 1 млн руб.

«Подводя итоги 2025 года, мы видим снижение количества составляемых протоколов. Но, несмотря на это, в 2026 году рейды также останутся регулярными»,— подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

В ведомстве напомнили о размерах штрафов за нарушения правил обращения с отходами. Для граждан они составляют от 2 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 40 тыс. руб. до 80 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. руб. до 250 тыс. руб.

«При повторном совершении правонарушения штрафные санкции увеличиваются, также может быть конфисковано транспортное средство, использованное для совершения административного правонарушения»,— пояснили сообщении.

Валентина Любашенко