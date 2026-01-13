Задержали бывшего зампреда правительства Ивановской области Евгения Нестерова

Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в региональном управлении прокуратуры. Ведомство не сообщило имя задержанного.

Фото: Администрация Ивановской области Экс-зампред правительства Ивановской области Евгений Нестеров

По данным следствия, фигурант «из корыстной заинтересованности» продвинул предпринимателя на должность главы одного из муниципальных районов Ивановской области. Следствие решает вопрос об аресте бывшего зампреда.

По данным издания IvanovoNews, задержанный — Евгений Нестеров. Он занимает пост председателя Совета муниципальных образований Ивановской области. Пост зампреда правительства чиновник покинул в конце 2025 года.

В декабре прокуратура сообщила об аресте другого экс-зампреда регионального правительства — бывшего мэра Иваново Александра Шаботинского. Его обвинили в превышении должностных полномочий за покровительство компаниям, занимавшимся ремонтом домов в области. Фигурант не признал вину, по делу также задержали директора департамента ЖКХ Дениса Кочнева и бывшего главу департамента Владислава Мартьянова.

Никита Черненко