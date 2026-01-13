Захарова обвинила внешние силы в попытке дестабилизации Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что враждебные Ирану внешние силы стремятся дестабилизировать страну, применяя технологии «цветных революций». Это следует из сообщения на сайте российского министерства.

По словам дипломата, многолетнее незаконное санкционное давление Запада осложняет развитие Исламской Республики и усугубляет социально-экономические проблемы, от которых страдают прежде всего простые иранцы. В Москве решительно осудили внешнее вмешательство и заявили о готовности иранских властей к диалогу с обществом для смягчения социально-экономических последствий санкций.

Российская сторона также назвала «категорически недопустимыми» угрозы из Вашингтона о новых ударах по территории Ирана и предупредила о «пагубных последствиях» возможной эскалации для Ближнего и Среднего Востока и глобальной безопасности. В заявлении отвергнуты и попытки давления на партнеров Ирана посредством повышения торговых тарифов. В МИДе выразили надежду на постепенную стабилизацию обстановки, указав на спад протестной активности и многотысячные акции в поддержку суверенитета страны.

С конца декабря в Иране продолжаются масштабные протесты из-за резкого ухудшения экономической ситуации — обвала курса риала и ускорения инфляции. Власти прибегали к силовым мерам: сообщалось о жертвах и тысячах задержанных, в стране вводились ограничения на работу интернета и мобильной связи. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвиняет США и Израиль во ввозе в страну «террористов и бунтовщиков». Президент США Дональд Трамп высказывался о готовности поддержать протестующих в свержении власти в Иране.