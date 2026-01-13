Над Ростовской областью средства ПВО сбили два БПЛА с 13.00 до 18.00

В период с 13:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили: «Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью два украинских БПЛА. Еще двадцать два беспилотника уничтожены над республикой Крым, семь – над территорией Белгородской области, шесть – над акваторией Азовского моря, два – над Волгоградской областью. Один беспилотный летательный аппарат врага сбит над территорией Брянской области».

Валентина Любашенко