Бывшего директора детского интерната осудят за превышение полномочий

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора Автозаводского дома для детей «Надежда» Михаила Жинько. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий и растрату по ст. 286 и 160 УК РФ.

По фабуле дела в 1991–2024 годах обвиняемый незаконно раздал под строительство гаражей земельные участки, закрепленные за социальным учреждением на правах бессрочного пользования. Имущественный ущерб от действий Михаила Жинько следствие оценило в 141,8 млн руб. При этом гаражный комплекс потреблял электроэнергию за счет интерната, растрата составила 2,6 млн руб. Чтобы скрыть преступление, бывший директор оплатил 7,8 млн руб. земельного налога за частные гаражи, полагает следствие.

Также Михаил Жинько фиктивно оформлял на работу сотрудников, которым начислил зарплату 1,5 млн руб., и потратил ее на свои нужды. Наконец, в 2022 году без согласия минсоцполитики Нижегородской области он заключил 14 контрактов стоимостью 4,6 млн руб. на капремонт интерната с фирмой своей дочери, а ремонтные работы провели работники социального учреждения. Эти контракты прокуратура расторгла в арбитражном суде.

Уголовное дело в отношении Михаила Жинько направлено в Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода.

Владимир Зубарев