«Надежда» возвращает последнее

Арбитражный суд Нижегородской области расторг часть договоров интерната для детей-инвалидов «Надежда» с аффилированным ООО «Надежда-НН», на очереди второе аналогичное решение по иску прокуратуры. Надзорное ведомство оспаривает сделки на ремонт детдома с фирмой дочери бывшего директора учреждения Михаила Жинько, которого обвинили в превышении полномочий с раздачей земли под гаражи и заключении договоров подряда в обход торгов. Михаил Жинько, ранее фигурировавший как взяткодатель в деле экс-министра соцполитики Натальи Исаевой, не признал вину. Еще один иск прокуратуры суд рассмотрит в октябре.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прокуратура Нижегородской области в арбитражном суде аннулировала часть контрактов на ремонт интерната для детей-инвалидов «Надежда» с ООО «Надежда-НН», следует из картотеки суда. Как писал «Ъ-Приволжье», в надзорном ведомстве посчитали контракты 2022 года стоимостью 4,6 млн руб. на ремонт детдома, подписанные экс-директором Михаилом Жинько с фирмой собственной дочери Надежды Шакуровой, коррупционными. Предметом иска стали шесть договоров на выполнение демонтажных работ в корпусе реабилитационного подразделения «Звездный» и промывку наружных канализационных сетей интерната. По данным прокуратуры, эти контракты руководство детдома заключило без обязательного открытого аукциона и не получив согласия учредителя — министерства социальной политики Нижегородской области.

Второй аналогичный иск прокуратура заявила к детдому «Надежде-НН» из-за девяти контрактов на ремонт коррекционно-образовательной и профессиональной подготовки и отделения медико-социальной реабилитации, которые надзорное ведомство потребовало расторгнуть и вернуть средства интернату. Для обеспечения иска суд арестовал четыре принадлежащие компании квартиры на проспекте Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Арбитражное разбирательство ведется в рамках уголовного дела в отношении Михаила Жинько, обвиненного в превышении полномочий по ст. 286 УК РФ.

Следствие полагает, что руководивший детдомом с 2022 года фигурант допустил конфликт интересов, нарушив требования закона о контрактной системе в сфере закупок, и 14 договоров с компанией госпожи Шакуровой незаконны.

О конфликте интересов Михаил Жинько министерство не уведомил.

При этом помещения детдома, по данным следствия, вместо подрядчика отремонтировали работники интерната. А ООО «Надежда-НН», зарегистрированное, по данным «СПАРК-Интерфакс», в квартире дома на проспекте Ильича, завершило 2023 год с выручкой 17 млн руб. и получило 9 млн руб. чистой прибыли.

Более того, в отношении Михаила Жинько расследуется еще одно уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Экс-директор соучреждения для детей с особенностями физического здоровья незаконно раздал государственные земельные участки, закрепленные за интернатом, под строительство частных гаражей, полагает следствие. Земля была закреплена за детдомом на праве бессрочного пользования, без согласия собственника участков — министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области — на них появилось более 600 гаражей.

Вину в инкриминируемых преступлениях Михаил Жинько не признал.

Ранее он фигурировал как взяткодатель в уголовном деле бывшего министра соцполитики Натальи Исаевой, в 2024 году осужденной к четырем с половиной годам колонии за взятку по ст. 290 УК РФ. По фабуле дела, через ООО «Надежда-НН» чиновница получила от Михаила Жинько блоки с арматурой для строительства ее частного дома в Богородском округе, в Нижнем Новгороде директор детдома помог с ремонтом служебной квартиры министра, где позднее поселилась ее подруга. С помощью взятки Михаил Жинько решил скрыть нарушения в интернате и избежать увольнения, выяснилось во время расследования уголовного дела Натальи Исаевой.

О желании Михаила Жинько «дружить» рассказывала и советник нижегородского губернатора Анна Федермессер. Она отмечала, что директор интерната предлагал ей долю в строящемся доме, квартиру в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и помощь со стройматериалами после того, как обнаружилось, что воспитанники детдома работали на стройках, а бюджетные и благотворительные средства тратились на строительство и ремонт.

Пока суд аннулировал контракты детдома с ООО «Надежда-НН» на 3,1 млн руб. Еще один иск суд рассмотрит в октябре.

Владимир Зубарев