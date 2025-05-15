На родственников вся «Надежда»

Полиция возбудила второе уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего директора нижегородского детдома «Надежда» Михаила Жинько, ранее обвиненного в раздаче земель соцучреждения под гаражи. Речь идет о контрактах 2022 года на 4,6 млн руб., заключенных без торгов с ООО «Надежда-НН» дочери экс-директора Надежды Шакуровой на ремонт детдома, который в итоге сделали его работники. Эти контракты надзорное ведомство и областное министерство соцполитики оспаривают в арбитражном суде. Михаил Жинько фигурировал как взяткодатель в уголовном деле бывшего министра соцполитики Натальи Исаевой, осужденной за коррупцию. О плохой ситуации в детдоме сообщила советник губернатора Анна Федермессер. Михаил Жинько вины ни по одному из обвинений не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода выявила второй эпизод преступной деятельности бывшего директора детского дома «Надежда» Михаила Жинько. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее экс-руководителя соцучреждения для детей с особенностями физического здоровья обвинили в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), связанном с раздачей закрепленных за социальным учреждением государственных земель под строительство частных гаражей. Участки в Нижегородской области были закреплены за детдомом на правах бессрочного пользования, из-за действий Михаила Жинько на них появилось более 600 гаражей без согласия собственника в лице министерства имущества, полагает следствие.

Во время следствия правоохранительные органы продолжили проверять фигуранта на другие возможные преступления. По итогам проверки прокурора выяснила, что в 2022 году Михаил Жинько нарушил требования закона о контрактной системе в сфере госзакупок и допустил конфликт интересов. В обход законодательства он, якобы, заключил 14 прямых контрактов стоимостью свыше 4,6 млн руб. на ремонт детдома с фирмой собственной дочери ООО «Надежда-НН». По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным ее учредителем и директором предприятия числится Надежда Шакурова, компания зарегистрирована в квартире дома на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде и занимается строительством. Контракты были заключены без обязательного открытого аукциона и согласия учредителя детдома — областного министерства социальной политики. О конфликте интересов вопреки требованиям закона Михаил Жинько также не уведомил министерство, отметили в прокуратуре.

По указанию директора работники детдома сами отремонтировали помещения вместо подрядчика, сообщили в ведомстве. В итоге материалы проверки передали полиции, которая возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий).

Областная прокуратура и министерство социальной политики требуют аннулировать эти контракты в арбитражном суде. Судя по материалам, опубликованным в судебной картотеке, истцы оспаривают договоры на капитальный ремонт отделений медико-социальной реабилитации и коррекционно-образовательной и профессиональной подготовки, а также промывку наружных канализационных сетей и демонтажные работы в помещениях корпуса №40 структурного оздоровительно-реабилитационного подразделения «Звездный». Рассмотрение исков начнется в июне, для обеспечения исков суд арестовал четыре квартиры ООО «Надежда-НН» на проспекте Ильича.

Ранее Михаил Жинько фигурировал как взяткодатель в уголовном деле бывшего министра социальной политики Нижегородской области Натальи Исаевой, осужденной в начале 2024 года на четыре с половиной года колонии по ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Через ООО «Надежда-НН» он купил и привез блоки с арматурой на участок Натальи Исаевой в Богородском округе, где она строила дом. В Нижнем Новгороде директор детдома организовал ремонт служебной квартиры министра, в которой позже жила ее подруга.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что имущественной взяткой для чиновницы Михаил Жинько планировал скрыть нарушения, имеющиеся в работе детдома. Советник губернатора Нижегородской области Анна Федермессер в своем Telegram-канале рассказывала, что воспитанники детдома были «как куклы в театре Карабаса-Барабаса», работали на стройке, а привлеченные бюджетные средства или пожертвования благотворителей Михаил Жинько тратил на ремонт и строительство. По словам госпожи Федермессер, директор детдома предлагал ей «дружить» и долю в строящемся доме или квартиру в Автозаводском районе, либо помощь со строительством или материалами.

Связаться с Михаилом Жинько не удалось. Как выяснил «Ъ-Приволжье», он не признает вины ни по уголовному дело о раздаче государственных земель, ни по делу о контрактах на ремонт детского дома. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Роман Рыскаль