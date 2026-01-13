Михаил Евраев предложил президенту создать рейтинг деловой репутации

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с президентом России Владимиром Путиным представил инициативу по созданию нового федерального рейтинга деловой репутации для поставщиков в сфере госзакупок, который позволил бы побеждать на торгах добросовестным подрядчикам. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что встреча президента с Михаилом Евраевым прошла в Кремле. В ходе нее губернатор предложил создать «систему положительной мотивации» для компаний, которые качественно и вовремя исполняют свои обязательства по государственным и муниципальным контрактам. Сейчас подобного рейтинга нет, однако существует реестр недобросовестных поставщиков.

«Мы предложили ввести автоматически формируемый рейтинг, который будет рассчитываться через единую информационную систему на основе объективных данных. Он будет учитывать стоимость, количество и качество исполненных контрактов. Такой рейтинг может применяться для квалификации участников торгов, стать дополнительным критерием при определении победителя и основанием для снижения финансового обеспечения контракта для надежных поставщиков»,— написал Михаил Евраев. По его мнению, создание такой системы замотивирует компании к добросовестной работе.

Он добавил, что президент поручил проработать высказанную инициативу. Идею о создании рейтинга добросовестных поставщиков Михаил Евраев высказывал еще на форуме «Госзаказ», который проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 25 апреля 2025 года. Тогда его инициативу поддержал депутат Госдумы Антон Гетта.

Также президент поручил проработать вопрос строительства трех школ по 2500 мест каждая в Ярославле.

Алла Чижова