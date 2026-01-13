Президент поручил проработать вопрос строительства трех школ в Ярославле

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства трех школ по 2500 мест каждая в Ярославле. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале после встречи с Путиным.

По словам губернатора, в школах Ярославля учатся 71 тыс. детей, 14 тыс. из них вынуждены ходить во вторую смену. Решить эту проблему можно путем строительства крупных школ, написал Михаил Евраев. Эту идею он озвучил на встрече с президентом.

«Президент поручил проработать вопрос строительства трех школ в Дзержинском, Фрунзенском и Заволжском районах Ярославля. Именно в этих районах сегодня самая напряженная ситуация со второй сменой. Реализация этого проекта позволит полностью уйти от второй смены в школах Ярославля. По поручению президента начали проработку этого вопроса с правительством РФ»,— написал губернатор.

Впервые о планах по возведению трех больших школ Михаил Евраев сообщил 15 декабря на заседании областной думы. Таких больших образовательных учреждений в регионе еще нет, самая большая — новая школа на Московском проспекте, которая начала работать 12 января. Она рассчитана на 1100 мест.

Алла Чижова