Михаил Евраев выступил на форуме «Госзаказ» в Санкт-Петербурге

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым участвует в форуме «Госзаказ», который проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 25 апреля. На пленарной дискуссии Михаил Евраев отметил, что за 20 лет система государственного заказа в России прошла значительные изменения. Страна входит в число лучших по организации госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Первое, с чего мы начали в регионе при становлении процесса, это грамотное выстраивание всех процедур. Причем не только госзаказа, но и любых торгов, в том числе по имуществу, имущественным правам и другим направлениям, которые бы позволяли в конкурентной среде достигать качественного результата»,— рассказал Михаил Евраев.

С 2025 года вступили в силу изменения в федеральный закон о контрактной системе, направленные на завершение цифровизации закупочного процесса. С 1 января национальный режим распространяется на все товары и исполнителей, что дает преимущество российским товарам. Заместитель руководителя Казначейства России Анна Катамадзе сообщила, что объем закупок малого объема составляет 1 трлн руб.

«В ближайшее время готовятся поправки в закон №44-ФЗ, которые предусматривают автоматизацию малых закупок с 1 июля 2026 года. Заказчики и поставщики получат максимальный объем сервисов в ГИС ЕИС "Закупки", а также единый порядок заключения и исполнения контрактов»,— сказала заместитель руководителя Казначейства России Анна Катамадзе.

В Ярославской области также совершенствуется нормативная база по государственным и муниципальным закупкам. Михаил Евраев предложил разработать рейтинг деловой репутации для добросовестных поставщиков.

«Те, кто занимает лидирующие позиции, должны иметь определенные преференции. Мы должны поощрять добросовестных поставщиков. В настоящее время существует рейтинг исключительно недобросовестных поставщиков»,— сказал Михаил Евраев.

Депутат Госдумы Антон Гетта позитивно оценил предложение ярославского губернатора.

«Мне понравилось предложение по поводу рейтинга добросовестных поставщиков и подрядчиков, потому что репутация должна чего-то стоить. А также его выступление: закон о контрактной системе работает»,— отметил Антон Гетта.

За вклад в развитие системы госзаказа Михаилу Евраеву вручили медаль Федерального казначейства «За содействие».

Антон Голицын