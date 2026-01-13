В Ростовской области разработали схемы охраны почв для 394 поселений

На Дону завершено создание системы агроэкологического районирования земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на ФГБУ «Агрохимическая служба России». Система охватила всю территорию области, где сельхозугодья занимают 8,5 млн га, из которых 5,9 млн га составляет пашня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в рамках проекта разработали схемы рационального использования и охраны почв для всех 394 сельских поселений региона. Создан комплекс картографических материалов с реестрами кадастровых номеров земельных участков для территорий поселений, районов и области в целом. На картах отражены высокоплодородные земли, а также участки, пригодные для развития орошения.

«Ведущим исполнителем работ в рамках масштабного проекта, реализованного в 2021-2025 годах, выступил ростовский филиал «РосАгрохимслужбы» в кооперации с научными учреждениями: Южным федеральным университетом, Донским государственным университетом, Российским научно-исследовательским институтом проблем мелиорации и Северо-Кавказской машиноиспытательной станцией»,— говорится в сообщении.

Для более эффективного и бережного использования сельхозземель специалисты подготовили картограммы размещения мелиоративных защитных лесных насаждений, провели зонирование по пригодности для выращивания основных товарных культур. Экономическая эффективность внедрения рекомендованных мероприятий составит от 9 до 12 тыс. руб. на гектар.

Валентина Любашенко