Ромашина утверждена главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Министерство спорта России утвердило семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину главным тренером национальной команды по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Светлана Ромашина

Светлана Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания: 7 раз выигрывала Олимпийские игры, 21 раз — чемпионат мира, 13 раз — первенство Европы. Она завершила спортивную карьеру в 2023 году.

С 1998 по 2025 год должность главного тренера сборной России по синхронному плаванию занимала Татьяна Покровская. В ноябре она объявила об уходе с поста. В релизе ФВВСР отмечено, что госпожа Покровская «продолжит работу с командой в роли советника председателя организации».

Таисия Орлова