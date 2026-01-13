Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ромашина утверждена главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Министерство спорта России утвердило семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину главным тренером национальной команды по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Светлана Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания: 7 раз выигрывала Олимпийские игры, 21 раз — чемпионат мира, 13 раз — первенство Европы. Она завершила спортивную карьеру в 2023 году.

С 1998 по 2025 год должность главного тренера сборной России по синхронному плаванию занимала Татьяна Покровская. В ноябре она объявила об уходе с поста. В релизе ФВВСР отмечено, что госпожа Покровская «продолжит работу с командой в роли советника председателя организации».

Подробнее — в материале «Ъ» «От великой к лучшей».

Таисия Орлова

