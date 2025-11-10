От великой к лучшей
Светлана Ромашина возглавила сборную синхронисток вместо Татьяны Покровской
Татьяна Покровская, которая превратила синхронное плавание в один из основных предметов гордости отечественного спорта, покинула пост главного тренера сборной России. Вместо самой титулованной наставницы в истории вида ее возглавит самая титулованная спортсменка — семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Ей, правда, достались примерно те же стартовые позиции, что и великой предшественнице более четверти века назад. Состоявшийся летом чемпионат мира в Сингапуре показал, что российские синхронистки за долгий период международной изоляции утратили доминирующие позиции.
Татьяна Покровская
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
О том, что Татьяна Покровская покинула пост главного тренера российской сборной по синхронному плаванию, рассказал глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин. По его словам, отставка связана прежде всего с возрастом госпожи Покровской: в июне ей исполнилось 75 лет. «Чтобы подготовить сборную, нужно по максимуму вложиться. Она приняла решение о выборе преемника»,— сообщил господин Мазепин, добавив, что Татьяна Покровская будет работать советником руководителя ФВВСР.
На самом деле сборная России попрощалась с наставницей очень особенного масштаба и статуса. Таких в мировом спорте чрезвычайно мало, по сути, единицы.
В этом смысле Татьяна Покровская стоит, например, в одном ряду с Ириной Винер, которая в феврале ушла с должности главного тренера национальной команды по художественной гимнастике. И в том и в другом случае речь идет о легендах, превративших свой вид в предмет безусловной российской гордости.
Татьяна Покровская возглавила сборную в 1998 году. Российское синхронное плавание к тому моменту было уже неподалеку от верхушки мировой иерархии, но еще не одерживало по-настоящему значимых и громких побед. А после того как ключевую в нем роль доверили госпоже Покровской, большие победы не просто появились, а превратились в незыблемую константу. География синхронного плавания, жанра относительно молодого, набравшего достаточный для включения в олимпийскую программу вес лишь в 1980-е, быстро расширялась. Вслед за североамериканскими странами — США, Канадой — им увлеклись Япония, Испания, Франция, Китай. Конкуренция росла, рождались интересные спортсменки. Но никому из них не удавалось сломать установившееся доминирование российской школы. На Олимпиадах в синхронном плавании разыгрывается два комплекта наград — в соревнованиях дуэтов и групп. И россиянки под началом Татьяной Покровской с 2000 года, с Олимпийских игр в Сиднее каждый раз на важнейших соревнованиях забирали оба стоящих на кону золота, чаще всего — с отрывом от преследовательниц, даже не намекавшим на реальное соперничество. Таких демонстрировавших абсолютное российское превосходство Олимпиад на период работы со сборной Татьяны Покровской выпало шесть.
Светлана Ромашина
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
А помимо них наследием этой удивительной эпохи были признанные шедеврами программы, поставленные в самой разной стилистике. Ученицы Татьяны Покровской изумляли в бассейне то надежной классикой, то авангардом, то вообще чем-то похожим на китч, на который, кроме нее, никто не решался. Они могли быть и нежными принцессами, и ядовитыми паучихами — как Светлана Ромашина со Светланой Колесниченко на Олимпиаде, состоявшейся в Токио в 2021 году.
Она была пока последней для российского синхронного плавания, как и для львиной доли других видов, оказавшихся под санкциями международных федераций. Возвращение синхронисток на состязания топового уровня после их смягчения состоялось летом этого года на чемпионате мира в Сингапуре. А на следующем крупном турнире ими будет уже руководить не Татьяна Покровская, а выбранная ею преемница. Самый титулованный тренер в истории синхронного плавания, определяя, кто преемницей будет, из огромного списка выдающихся подопечных выбрала самую титулованную — 36-летнюю Светлану Ромашину, у которой в послужном списке семь золотых наград Олимпиад и 21, добытая на мировых первенствах. Госпожа Ромашина, описывая ТАСС, с какими чувствами приняла эстафету у легенды, говорила о целом их спектре: «Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность».
При этом нет никаких сомнений, что Светлане Ромашиной тренерский пост достался в безумно непростой момент.
Ее стартовые позиции похожи скорее на те, которые были у Татьяны Покровской на излете 1990-х. Пока сборная России находилась в изоляции, в синхронном плавании произошли корректировки в принципах оценки программ. А сингапурский чемпионат доказал, что в новых условиях, с новыми правилами, с новым составом команды, в котором почти у всех дефицит опыта, отечественному синхронному плаванию уже не придется наслаждаться привычным доминированием. Формально на этом первенстве сборная России выступила неплохо — восемь наград в общей сложности, больше только у испанской команды. Но все три золотые были завоеваны благодаря Александру Мальцеву — в состязаниях мужчин-солистов и смешанных дуэтов. А на Олимпиады, в отличие от чемпионатов мира, пока допускают исключительно женщин.