От великой к лучшей

Татьяна Покровская, которая превратила синхронное плавание в один из основных предметов гордости отечественного спорта, покинула пост главного тренера сборной России. Вместо самой титулованной наставницы в истории вида ее возглавит самая титулованная спортсменка — семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Ей, правда, достались примерно те же стартовые позиции, что и великой предшественнице более четверти века назад. Состоявшийся летом чемпионат мира в Сингапуре показал, что российские синхронистки за долгий период международной изоляции утратили доминирующие позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Покровская

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Татьяна Покровская

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

О том, что Татьяна Покровская покинула пост главного тренера российской сборной по синхронному плаванию, рассказал глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин. По его словам, отставка связана прежде всего с возрастом госпожи Покровской: в июне ей исполнилось 75 лет. «Чтобы подготовить сборную, нужно по максимуму вложиться. Она приняла решение о выборе преемника»,— сообщил господин Мазепин, добавив, что Татьяна Покровская будет работать советником руководителя ФВВСР.

На самом деле сборная России попрощалась с наставницей очень особенного масштаба и статуса. Таких в мировом спорте чрезвычайно мало, по сути, единицы.

В этом смысле Татьяна Покровская стоит, например, в одном ряду с Ириной Винер, которая в феврале ушла с должности главного тренера национальной команды по художественной гимнастике. И в том и в другом случае речь идет о легендах, превративших свой вид в предмет безусловной российской гордости.

Татьяна Покровская возглавила сборную в 1998 году. Российское синхронное плавание к тому моменту было уже неподалеку от верхушки мировой иерархии, но еще не одерживало по-настоящему значимых и громких побед. А после того как ключевую в нем роль доверили госпоже Покровской, большие победы не просто появились, а превратились в незыблемую константу. География синхронного плавания, жанра относительно молодого, набравшего достаточный для включения в олимпийскую программу вес лишь в 1980-е, быстро расширялась. Вслед за североамериканскими странами — США, Канадой — им увлеклись Япония, Испания, Франция, Китай. Конкуренция росла, рождались интересные спортсменки. Но никому из них не удавалось сломать установившееся доминирование российской школы. На Олимпиадах в синхронном плавании разыгрывается два комплекта наград — в соревнованиях дуэтов и групп. И россиянки под началом Татьяной Покровской с 2000 года, с Олимпийских игр в Сиднее каждый раз на важнейших соревнованиях забирали оба стоящих на кону золота, чаще всего — с отрывом от преследовательниц, даже не намекавшим на реальное соперничество. Таких демонстрировавших абсолютное российское превосходство Олимпиад на период работы со сборной Татьяны Покровской выпало шесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Ромашина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Светлана Ромашина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

А помимо них наследием этой удивительной эпохи были признанные шедеврами программы, поставленные в самой разной стилистике. Ученицы Татьяны Покровской изумляли в бассейне то надежной классикой, то авангардом, то вообще чем-то похожим на китч, на который, кроме нее, никто не решался. Они могли быть и нежными принцессами, и ядовитыми паучихами — как Светлана Ромашина со Светланой Колесниченко на Олимпиаде, состоявшейся в Токио в 2021 году.

Она была пока последней для российского синхронного плавания, как и для львиной доли других видов, оказавшихся под санкциями международных федераций. Возвращение синхронисток на состязания топового уровня после их смягчения состоялось летом этого года на чемпионате мира в Сингапуре. А на следующем крупном турнире ими будет уже руководить не Татьяна Покровская, а выбранная ею преемница. Самый титулованный тренер в истории синхронного плавания, определяя, кто преемницей будет, из огромного списка выдающихся подопечных выбрала самую титулованную — 36-летнюю Светлану Ромашину, у которой в послужном списке семь золотых наград Олимпиад и 21, добытая на мировых первенствах. Госпожа Ромашина, описывая ТАСС, с какими чувствами приняла эстафету у легенды, говорила о целом их спектре: «Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность».

При этом нет никаких сомнений, что Светлане Ромашиной тренерский пост достался в безумно непростой момент.

Ее стартовые позиции похожи скорее на те, которые были у Татьяны Покровской на излете 1990-х. Пока сборная России находилась в изоляции, в синхронном плавании произошли корректировки в принципах оценки программ. А сингапурский чемпионат доказал, что в новых условиях, с новыми правилами, с новым составом команды, в котором почти у всех дефицит опыта, отечественному синхронному плаванию уже не придется наслаждаться привычным доминированием. Формально на этом первенстве сборная России выступила неплохо — восемь наград в общей сложности, больше только у испанской команды. Но все три золотые были завоеваны благодаря Александру Мальцеву — в состязаниях мужчин-солистов и смешанных дуэтов. А на Олимпиады, в отличие от чемпионатов мира, пока допускают исключительно женщин.

Алексей Доспехов