МИД Белоруссии призвал власти и народ Ирана сохранить стабильность в стране

Власти Белоруссии внимательно следят за ситуацией с протестами в Иране. Белорусский МИД выразил уверенность, что правительство и народ исламской республики смогут сохранить стабильность в стране.

«Исходя из основополагающих принципов Устава ООН, Беларусь категорически отвергает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств»,— следует из заявления МИДа Белоруссии. Дипломатическое ведомство призвало граждан Белоруссии, находящихся в Иране, проявлять осмотрительность и избегать мест массового скопления людей.

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима. Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести удары по Ирану в случае убийства протестующих. В Белом доме не исключили применения вооруженных сил США против исламской республики. МИД Ирана выразил готовность как к диалогу с США, так и к военному сценарию.

О вариантах вмешательства США в ситуацию — в материале «Ъ» «На тегеранский рынок выбросили протестные акции».